11月23日，英国伦敦启动了关于国际海事组织（IMO）提出的航运净零框架的技术谈判。温室气体排放工作组将工作至11月27日，其结论将提交IMO海洋环境保护委员会第85届会议审议，该会议定于11月30日至12月3日举行，《塞浦路斯邮报》报道。

该框架草案将全球船用燃料标准与根据船舶温室气体排放量收费的机制结合起来。该草案于2025年4月获批，但由于各国政府未能达成共识，其正式通过于同年10月被推迟。

燃料与投资

船东期待明确的规则，因为在订造新船时，他们必须为可能运行20至25年的船舶选择燃料和技术。塞浦路斯航运商会主席安德烈亚斯·内奥菲图表示，2025年4月达成一致的草案已不再是可行的全球解决方案。他呼吁在IMO主持下建立统一、全球且务实的监管体系。

根据劳氏船级社的一项研究，截至2026年1月，订单簿中有1942艘能够使用替代燃料的船舶。按吨位计算，它们占全球订单簿的47%。与此同时，基础设施仍分布不均：全球222个港口可提供液化天然气加注服务，25个港口可提供甲醇加注服务，而商业氨燃料加注仅在韩国一个港口进行过。

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燃料成本也有所不同。10月在新加坡，低硫船用燃料平均价格为每吉焦22.78美元，B24生物燃料混合物为27美元，液化天然气为28.48美元，可持续甲醇为48.47美元。

重复收费风险

欧洲航运公司已受到欧盟排放交易体系和FuelEU Maritime规则的约束。11月18日，包括BIMCO、国际航运公会、INTERTANKO和世界航运理事会在内的九个国际航运组织呼吁协调国际规则。它们警告称，国家和区域措施的叠加可能导致对同一排放多次收费。

相反，环保联盟清洁航运联盟呼吁各国政府不要推迟通过该框架。除排放问题外，IMO委员会还将审议《压载水管理公约》修正案、《MARPOL公约》修订内容、船舶燃料消耗和碳强度数据，以及减少航运产生的塑料垃圾和水下噪声的措施。

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