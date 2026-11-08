在英国伦敦市中心衣冠冢附近举行的全国纪念仪式上，第二次世界大战老兵的人数多于该国前首相。约有十几名老兵和9名前政府首脑参加了活动。这很可能是最后一次出现这种情况，《卫报》报道。

老兵中年龄最大的是杰弗里·布雷顿，他曾在英国皇家空军服役。1940年，他19岁时志愿加入英国皇家空军，并在不列颠之战期间担任“飓风”战斗机机械师。

前首相与王室成员

安迪·伯纳姆首次与另外8名前首相一同参加了仪式。出席者包括83岁的约翰·梅杰、基尔·斯塔默和利兹·特拉斯。在白厅上方的阳台上，还有伯纳姆的妻子玛丽-弗朗斯·范希尔、维多利亚·斯塔默、特拉斯的丈夫休·奥利里、特蕾莎·梅的丈夫菲利普、戈登·布朗的妻子萨拉，以及里希·苏纳克的妻子阿克沙塔·穆尔蒂。

身着陆军元帅制服的查尔斯国王献上了第一个花圈。他的儿子威廉身着黑色军装陪同。英国改革党领袖奈杰尔·法拉奇也首次献上花圈。该党在议会中的代表人数增至8名议员后，获得了参加仪式的权利。

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老兵游行

仪式开始前几分钟，一名参加白厅阅兵的士兵昏倒后被担架抬走。查尔斯国王主持了两分钟默哀。默哀结束后，响起炮声，英国皇家海军陆战队号手奏响了“最后号角”。

仪式结束后，约1万名老兵参加了穿过白厅的游行，300多个军事和民间组织派出代表参加。一些参与者向人群致意并敬礼，部分年长老兵乘坐轮椅或电动代步车出行。最年轻的参与者是8岁的罗南·唐卡斯特，他为纪念父亲而步行；其父曾是冷溪卫队第1营卫兵，于2024年4月去世。

北爱尔兰的恩尼斯基林以及苏格兰的爱丁堡和格拉斯哥也举行了纪念仪式。爱尔兰总理米歇尔·马丁和北爱尔兰事务大臣克里斯·布莱恩特出席了恩尼斯基林的仪式。

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