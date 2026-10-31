马达加斯加执法部门捣毁了13个网络诈骗中心，这些中心大多由中国公民运营。该国政府称，8月和9月的突袭行动是在美国司法部参与下进行的。美国司法部认为，在柬埔寨执法行动加强后，部分业务可能已从柬埔寨转移至马达加斯加，《日本时报》报道。

加密资产和数千台设备

马达加斯加司法部表示，148名中国公民已被引渡至中国。美方称，一天内查获了价值约5200万美元的加密货币，并处理了超过3200台电子设备。

据调查，这些中心从事恋爱诈骗、加密货币和投资诈骗。马达加斯加通信部网络犯罪部门协调员齐托海纳·拉利希瓦奥将这类设施在该岛出现，与2025年柬埔寨和泰国边境附近诈骗园区被捣毁联系起来。

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疑似人口贩运受害者

马达加斯加当局还拘留了约20名来自肯尼亚、卢旺达、乌干达和津巴布韦的公民。根据官员的初步结论，其中一些人可能是人口贩运受害者。警方刑事部门负责人哈桑·穆因伊表示，人们通过Facebook被招募从事商业领域工作，而抵达马达加斯加后，许多人的护照被没收，并被迫实施诈骗。

美国司法部公布的一份法庭文件中，联邦调查局表示，3名巴西公民最初回应了网上的招聘职位，随后进入柬埔寨的一处诈骗园区。2026年5月初，他们后来被转移至马达加斯加首都塔那那利佛——部分原因是柬埔寨与泰国之间的武装冲突，以及柬埔寨警方针对这类中心的行动。

穆因伊表示，这些中心主要针对英语国家，包括美国、加拿大和巴基斯坦。美国当局称，马来西亚公民崔国华是其中一项恋爱诈骗计划的涉嫌负责人。

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