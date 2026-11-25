西班牙—土耳其工商会在马德里表彰了Hürjet喷气教练机项目，该项目由Airbus Spain和Turkish Aerospace Industries参与，为西班牙空天军实施。据阿纳多卢通讯社报道，该奖项在该商会第10届年度典礼期间颁发。

Airbus Spain的Hürjet项目经理劳尔·罗西诺·利亚马斯、Turkish Aerospace企业营销与传播总监贝尔坦·库尔特，以及该公司航空部门负责人穆斯塔法·居尔索伊获得了该奖项。中将米格尔·伊沃拉·鲁伊斯颁发了该奖项。

30架飞机合同

根据该项目，Turkish Aerospace负责飞机的设计和初始生产，而Airbus Spain负责协调在西班牙的工作，并使飞机适应西班牙空天军的作战需求。

2025年12月，西班牙签署了一项价值26亿欧元，即28.5亿美元的合同，用于一项涵盖30架Hürjet飞机的训练计划。这些飞机将取代老旧的F-5教练机。这是土耳其设计和制造的喷气教练机的首份出口合同。

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Airbus计划于2028年开始交付首批21架飞机。全部30架飞机都将按照西班牙的要求进行改装。被称为SAETA II的改装飞机以及地面训练系统计划于2031年至2035年交付。Turkish Aerospace首席执行官梅赫梅特·德米罗格鲁10月表示，西班牙还计划购买另外15架飞机。

典礼的其他奖项

该商会还表彰了西班牙科技公司Indra，以肯定其与土耳其的长期合作、在该国的业务布局，以及对包括国防和能源在内的战略领域的贡献。土耳其驻西班牙名誉领事也因致力于加强双边联系而获奖。

商会主席亚塞曼·科鲁克丘表示，国防领域在两国关系中发挥着日益重要的作用。土耳其驻西班牙大使纽凯特·屈曲克尔·埃兹贝尔奇称西班牙是土耳其的特殊伙伴，并向名誉领事颁发了奖项。

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