据《财富》报道，在美国迈阿密，《侠盗猎车手VI》（Grand Theft Auto VI）上线后的最初几小时内，Uber Eats深夜订单量较此前两个周四增长超过30%。这指的是游戏发布当晚午夜至凌晨5:00期间。

隶属于Take-Two Interactive的Rockstar Games表示，GTA VI首日全球零售额约为37.9亿美元。该公司称，这是娱乐行业历史上规模最大的发布。该游戏于11月19日登陆PlayStation 5和Xbox Series X|S，距离该系列上一部作品发布已超过13年。

玩家的食物和能量饮料

Uber Eats针对适合在游戏时单手食用的食品推出促销，包括麦当劳鸡块、Wingstop无骨鸡翅、Papa John’s披萨以及汉堡王Whopper Jr.汉堡。Uber Eats数据显示，在全美范围内，Red Bull Watermelon的订单增长95%，Totino’s Pizza Rolls增长54%，Ghost Sour Strips增长46%。

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DoorDash也报告称，与此前六个周三的平均水平相比，美国东部时间21:00至次日2:00期间，薯片、汉堡、薯条和披萨的订单增长超过10%。能量饮料需求增长超过20%。在迈阿密，深夜订单增长近四分之一；费城、底特律和亚特兰大则录得两位数增长。

配件和直播需求

DoorDash数据显示，手柄及其他游戏配件的订单增幅最大，达到450%。HDMI线缆需求增长440%，耳机需求增长70%。在上线前一周，应用内对GTA VI的搜索量增长超过940%。

Streams Charts数据显示，GTA VI在前两天获得的直播观看时长超过其他任何游戏上线后完整一周的观看时长。与发布前两天相比，Twitch总观看时长增长61%。分析公司Sensor Tower预计，在前30天内，这款游戏将为美国餐厅和外卖应用带来超过5000万次额外访问。

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