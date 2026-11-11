迈阿密佛罗里达国际大学的研究人员发现，一个人是否容易吸引蚊子取决于蚊虫的种类。在发表于《iScience》期刊的一项研究中，科学家测试了三种蚊子对119名志愿者的反应。正如ScienceDaily报道，没有任何一名参与者吸引全部三种蚊子。

不同物种的不同信号

研究团队考察了埃及伊蚊（Aedes aegypti）、白纹伊蚊（Aedes albopictus，即亚洲虎蚊）以及致倦库蚊（Culex quinquefasciatus，即南方家蚊）。这些物种能够传播黄热病、登革热、寨卡病毒病和西尼罗热等疾病。

主要在白天叮咬的埃及伊蚊更常选择没有额外香味、且皮肤上某些挥发性化合物水平较低的人。该物种对男性也表现出轻微偏好。亚洲虎蚊则更容易被皮肤释放较高水平酮类和天然植物来源挥发性化合物的人吸引。

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皮肤微生物组的作用

在天黑后觅食的南方家蚊对皮肤微生物组尤其敏感——皮肤微生物组是栖息在皮肤上的细菌、真菌和其他微生物的集合。一些细菌科会使人对这些蚊子更具吸引力，而另一些则可能驱赶它们，这一点来自研究人员的观察。

科学家同时采集参与者的体味和微生物组样本，并将其与对蚊子选择的观察结果进行比较。人类皮肤会释放由一千多种挥发性有机化合物组成的混合物，其中相当一部分尚未得到充分研究。结果表明，昆虫偏好与皮肤的化学和微生物组成之间存在关联。

定向驱蚊剂的前景

研究人员认为，识别会吸引或驱赶特定蚊子物种的人体气味成分，可能成为开发物种特异性驱蚊剂的基础。这种方法还可能有助于将预防措施集中于在特定地区传播疾病的蚊子种类。

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