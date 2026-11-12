在马来西亚布城，Nasyrul Quran综合体被该国政府称为马来西亚最大的《古兰经》制作中心，每年可用30种语言印刷多达300万册穆斯林圣书。开始在印刷厂工作前，员工必须处于小净状态——这是穆斯林在祈祷前及接触《古兰经》时进行的一种仪式性洁净，《台北时报》报道。

每个环节都进行控制

Nasyrul Quran每天印刷约1.5万册，由50至80名员工监督生产。首先，页面被印在大张纸上，并检查颜色是否符合既定标准。随后，专家查找文本中的错误，获批准的纸张再被送往下一道工序。

检查由被称为拉吉纳·塔谢赫的专家进行：他们必须能流利使用阿拉伯语，或熟记整部《古兰经》。机器每小时折叠约8000张纸，随后页面会再次检查、组成书芯、缝制并装订为硬皮封面。完成后，每册还会再次检查和称重：其重量应约为1公斤，偏差可能表明有多余或缺失的页面。

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书法与本土图案

该项目由两人在1987年发起，第一部手稿的制作历时十年。非营利组织Yayasan Restu主席阿卜杜勒·拉蒂夫指出，由于书法，抄写《古兰经》是一门艺术。由于马来西亚不是阿拉伯语国家，团队不得不学习阿拉伯语以及手稿装饰艺术。

该综合体制作的版本带有受翻译所用语言对应国家文化启发的装饰图案。尤其是，《古兰经》中文版的制作历时七年；懂中文和阿拉伯语的教师对其进行了监督。其装饰和配色受到中国文化的启发。

Nasyrul Quran展示了珍稀手稿，包括手写版Mushaf Malaysia。抄写一页可能需要6至10小时，而制作一部约600页的完整《古兰经》需要2至7年。该综合体的版本对外销售，非政府组织可免费获得用于慈善分发，条件是不得转售。

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