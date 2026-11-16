在马来西亚砂拉越西南部拟议中的伦杜红树林森林保护区，红外相机在近三年间59次记录到罕见的扁头猫Prionailurus planiceps。观察还显示，这种传统上被认为完全夜行性的物种不仅在夜间活动，也在白天活动，Mongabay报道。

偏好较高区域

研究人员从2021年8月至2024年5月在3582公顷区域内布设相机。最多的照片和视频记录——49次——来自以尼邦棕榈Oncosperma tigillarium为主的湿地。

这些不受潮汐淹没的区域位于海拔10至20米处。那里有淡水水洼，可能是捕猎鱼类和两栖动物的有利地点。在受潮汐淹没、位于或接近海平面的沼泽中，该物种仅被记录到一次。

与此同时，研究的主要作者、砂拉越林业部门研究人员艾哈迈德·安彭向Mongabay介绍了58次发现的分布情况：48次在尼邦栖息地，9次在buta-buta栖息地，1次在水椰棕榈灌丛中。

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白天活动与幼崽

在尼邦栖息地，扁头猫的活动在午夜前后达到高峰，但记录持续到上午较晚时段以及下午。安彭认为，这表明该物种的活动模式可能比此前认为的更加灵活。

相机还记录到一只成年雌性个体带着一只幼崽。研究人员表示，这证明该物种在研究地区存在，并可能具有繁殖活动。

扁头猫被列入国际自然保护联盟红色名录，属于濒危物种。它仅占相机记录的7426次野生动物记录中的0.8%，因此这些数据不足以对婆罗洲的种群数量进行广泛评估。

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