11月14日，马来西亚马六甲州举行州立法议会选举：近70万名选民将在28个选区选出代表。共有79名候选人角逐议席。据Channel NewsAsia报道，一个政治力量或联盟需要赢得至少15个席位，才能组建州政府。

在11个选区，候选人进行两方竞争；另有11个选区进行三方竞争，6个选区进行四方竞争。在2021年上一次马六甲州选举中，Barisan Nasional联盟赢得21个席位，Pakatan Harapan获得5席，Perikatan Nasional获得2席。

选举中的联盟

Barisan Nasional和Perikatan Nasional以正式联盟形式参加选举，并在彼此之间分配了选区：Barisan Nasional在23个选区推出候选人，Perikatan Nasional则在5个选区推出候选人。两个联盟都试图避免马来穆斯林选民的选票分散。

马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣所属的Pakatan Harapan联盟参加24个选区的选举。与此同时，这是自Parti Pribumi Bersatu Malaysia于2020年退出Pakatan Harapan以来，该联盟首次尝试与该党进行非正式合作。Bersatu在7个选区推出候选人，并在其中4个选区避免与Pakatan Harapan直接对决。

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根据民调机构ILHAM Centre的数据，Barisan Nasional与Perikatan Nasional的联盟在24个选区占据优势，而该中心认为Pakatan Harapan在两个选区的地位稳固。ILHAM Centre将另外两个选区称为竞争激烈的选区。分析人士詹姆斯·钦也推测，该联盟可能赢得28个席位中的至少24席。

关键选区与年轻选民

受到最密切关注的选区包括武吉卡迪，Pakatan Harapan的前州首席部长阿德利·扎哈里正在该选区竞选第三个任期。在爱极乐选区，华裔选民占46%，马来人占44%；该席位自2008年以来一直由Democratic Action Party拥有。

18至39岁的选民共有325,047人，占该州687,697名登记选民的47.34%。竞选期间针对这一群体讨论了就业、收入、住房、教育和生活成本等议题。政治学者西瓦穆鲁根·潘迪安预计投票率将达到60%至65%，并认为年轻人及居住在州外的选民的选票可能成为决定性因素。

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