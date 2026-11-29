在西班牙，西甲联赛、毕尔巴鄂竞技和马拉加谴责了在马拉加举行的比赛中疑似针对伊尼亚基·威廉斯和尼科·威廉斯兄弟的种族歧视辱骂。11月28日，拉罗萨莱达球场的比赛以毕尔巴鄂竞技4比3获胜告终，Channel NewsAsia报道。

一名球迷被带离球场

西甲联赛表示，在收到有关这些事件的报告后，一人被带离球场。将对该人士采取纪律处分措施。联赛还表示，将采取适当的法律行动。

西甲联赛强调，种族主义和仇恨表现形式在体育运动中没有立足之地，并谴责了据其掌握的信息，在马拉加对阵毕尔巴鄂竞技的比赛中针对威廉斯兄弟的辱骂。

巴斯克公共广播机构EITB报道称，其场边摄像机在伤停补时阶段录下了针对毕尔巴鄂竞技队长伊尼亚基·威廉斯的“猴子”喊叫声。这发生在他与对手在马拉加禁区内碰撞后，当时这名球员仍躺在草地上。

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俱乐部声明与调查

EITB的一名记者还表示，尼科·威廉斯在比赛较早时候据称遭到种族歧视辱骂，当时他接到哥哥的助攻后打进毕尔巴鄂竞技的第三球。不过，由于进球后的嘈杂声，录像中听不到这一说法。

毕尔巴鄂竞技谴责看台上对其球员的种族歧视辱骂。马拉加表示，已确认该球迷的身份，并将在投诉审议期间暂停其赛季套票，作为预防措施。

该俱乐部表示，正与警方联系，以查明是否有其他观众可能参与了这一事件，并准备协助调查。伊尼亚基·威廉斯也曾在2020年1月25日于巴塞罗那对阵西班牙人的客场比赛中遭受种族歧视辱骂。

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