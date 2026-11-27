一个国际海洋地质学家团队在西太平洋的马里亚纳海沟发现了已知最深爆炸性火山喷发的证据。Channel NewsAsia报道称，研究人员在挑战者深渊附近、海面下最深达6.5公里处发现了火山碎屑岩。挑战者深渊是已知最深的海底地点。

来自海底的样本

为研究马里亚纳海沟的沟壁，科学家使用了遥控水下航行器Jason/Medea。该设备进行了10次下潜：其中7次位于挑战者深渊附近的前弧区域，另有3次因天气条件限制在关岛附近较浅的深度进行。

该设备记录并采集了火山碎屑岩，其由岩石碎屑、火山玻璃和细粒胶结物质组成。这类岩石是爆炸性火山喷发的典型标志。研究人员表示，此前从未在如此大的深度发现过它们。

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岩石年龄尚未确定

研究负责人、地质学家罗伯特·斯特恩称，采集到的样本是火山喷发的明确产物。与此同时，科学家并未观察到喷发本身，也尚未找到喷出火山碎屑物质的喷口。

这些岩石的确切年龄目前尚不清楚，尽管按照地质标准来看，它们似乎相对年轻。研究人员还试图弄清，在如此深度的极高水压下，爆炸性喷发如何能够发生。研究结果发表于《Frontiers in Earth Science》期刊。

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