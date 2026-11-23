研究人员在马里亚纳海沟挑战者深渊区域发现了约6000米深处爆发性火山喷发的痕迹。这是已知最深的火山碎屑流。Live Science报道了这一发现。

在火山活动平静区域的发现

研究人员在挑战者深渊的斜坡上记录到了火山碎屑沉积物。挑战者深渊是马里亚纳海沟和世界大洋最深的部分。遥控潜水器Jason/Medea的摄像机在2014年下潜期间，在一段长约100公里的区域内的三处地点记录到了平坦的岩石构造。

被带上船的岩石样本含有火山玻璃，并具有火山碎屑流的结构。研究人员指出，火山玻璃会在海水中迅速分解，因此其存在表明这些喷发的年代相对较近。目前，研究人员正在对这些岩石进行更精确的测年。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

压力本应抑制爆发性喷发

挑战者深渊位于太平洋西部，太平洋板块在此俯冲到马里亚纳板块之下。研究区域位于海沟与洋中脊之间。科学家原本预计该区域火山活动平静，因为按照通常的认识，俯冲带这一部分没有足够的热量形成岩浆。

在发现这些火山碎屑流的深度，水压相当于约592个地球大气压。在这种条件下，溶解在岩浆中的水和二氧化碳通常无法迅速膨胀并引发爆发性喷发。研究作者推测，这一过程可能与超临界流体有关——这是一种同时具有气体和液体性质的物质状态。

观测结果还表明，该地区的地壳在东侧和西侧的拉伸方式不同。对所采集岩石开展进一步的地球化学研究，或可帮助确定岩浆的来源，并解释马里亚纳系统这一异常区域的火山活动。

关注我们在