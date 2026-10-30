墨西哥塔毛利帕斯州马塔莫罗斯市在联邦部队逮捕阿克塞尔·阿尔弗雷多·卡德纳斯·罗德里格斯后，出现了道路封锁。据《墨西哥新闻日报》报道，被捕者是何塞·阿尔弗雷多·卡德纳斯·马丁内斯之子，后者以“埃尔·孔塔多尔”闻名。根据《经济学家报》的消息，卡德纳斯·马丁内斯领导海湾卡特尔的“旋风”派系。

马塔莫罗斯的逮捕行动

国防部长奥马尔·加西亚·哈尔富奇表示，墨西哥陆军特种部队和国民警卫队在马塔莫罗斯逮捕了两人，其中包括卡德纳斯·罗德里格斯。据他称，被捕者被确认为“旋风”派系的二号人物。

加西亚·哈尔富奇称，卡德纳斯·罗德里格斯与谋杀、绑架、敲诈勒索，以及向美国走私毒品、武器和人口有关。这名官员还表示，他被认为应对5月17日针对墨西哥安全秘书处工作人员的袭击负责，该袭击造成一名执法人员死亡，另有数人受伤。部长称，行动期间缴获了武器、弹匣、弹药、毒品和一辆汽车，两名被捕者均被飞机送往墨西哥城。

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道路封锁和桥梁运营

塔毛利帕斯州政府安全事务代表处报告称，逮捕了一名与有组织犯罪集团有关的“优先目标”，但未公布嫌疑人的姓名。当局建议居民避开被封锁区域，使用替代路线并关注官方公告。

马塔莫罗斯和里奥布拉沃，以及马塔莫罗斯至雷诺萨、马塔莫罗斯至维多利亚城之间的公路均出现道路封锁。据《改革报》消息，封路者使用公共交通工具、卡车和汽车阻断交通，并强迫司机下车。另有报道称，马塔莫罗斯和塔毛利帕斯州其他地区发生枪击事件。

美国得克萨斯州布朗斯维尔警方表示，由于一起安全事件，该市与马塔莫罗斯之间的所有国际桥梁一度关闭。随后，警方称桥梁已恢复正常运营。塔毛利帕斯州教育部还取消了马塔莫罗斯学校的下午课程。

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