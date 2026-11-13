澳大利亚城市芒特艾萨的联邦政府与昆士兰州政府已同意为拟建的关键矿产研究中心可行性研究提供资金。据澳大利亚广播公司新闻报道。

芒特艾萨市议会和昆士兰大学此前提交了该中心的商业计划，其申报成本为1.45亿美元。矿业公司将能够在那里分析来自当地矿床的岩石样本，以确定其中存在的矿物并评估开采这些矿物的可行性。

可行性研究资金

联邦政府和昆士兰州政府将各为可行性研究拨款241,250美元。芒特艾萨市议会还应提供482,500美元。

联邦资源部长助理安东尼·奇泽姆表示，该项目应有助于确认该地区的潜力并吸引产业投资。该中心计划建在芒特艾萨机场附近，位于乔治·费舍尔矿山和机场之间。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

经济替代方案

该项目是在芒特艾萨地下铜矿于2025年7月关闭的背景下被考虑的。当时，这个约有1.9万人口的社区中近500名员工失去了工作。

与此同时，在更广泛的西北矿产省地区，约有85个关键矿产项目正在推进。昆士兰大学可持续矿产研究所所长里克·瓦伦塔指出，本地分析基地可减少将岩石样本送往昆士兰其他地区、澳大利亚其他地区或海外所产生的成本和延误。

据估计，该中心可创造多达50个永久性就业岗位。如果项目得以实施，该设施将与麦凯和汤斯维尔的类似机构共同运作：初步分析将在芒特艾萨进行，小规模测试将在麦凯进行，大规模测试将在汤斯维尔进行。

关注我们在