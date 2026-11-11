芒特甘比尔主街商铺日益空置——澳大利亚广播公司新闻

在澳大利亚东南部城市芒特甘比尔，主商业街Commercial Street上的空置店面和招租告示数量正在增加。高利率、通货膨胀、运营成本上升以及网上购物正在加剧当地零售企业的压力，澳大利亚广播公司新闻报道。

芒特甘比尔人口约3万，是更广泛的石灰岩海岸地区的商业中心。该市的商业活动传统上集中在Commercial Street。然而，目前在Wehl街和Crouch街之间长1.2公里的路段上，营业的零售商店已不多。

大型店面的成本

Country Attitude商店的共同经营者凯蒂·甘多尔菲表示，她已在这条街上经营了22年，商店数量减少会损害所有企业主。她说，活力减弱的主街可能会促使消费者到城外寻找所需商品。

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芒特甘比尔商会主席塞缪尔·泰勒表示，在Commercial Street维持大型零售空间正变得越来越不可行。大型店面需要更多库存用于陈列，而未售出的商品每天都会增加企业成本。他认为，企业主正转向面积更小、成本更低的店面模式；而由于租金和运营成本，大型零售商搬离传统主街更为有利。

着重发展服务业和新店铺

凯蒂·甘多尔菲还指出，Commercial Street上开设餐饮场所和服务业公司越来越普遍，其中包括诊所和美发店。这类服务需要客户亲自到访，因此对线上贸易的依赖较少。

与此同时，这条街上也出现了新企业。凯兰·海因两周前开设了冰淇淋和糖果店Lollies & Scoops，而此前空置的两个店面已经出租。芒特甘比尔市长琳内特·马丁称租户的变化具有周期性，并表示市议会正在制定中央商务区总体规划，其中包括对主街进行改造。

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