墨西哥城市议会的议员提议加强对在公共场所毒害动物行为的刑事责任。其中一项法案规定，如果动物因中毒死亡，最高可判处九年监禁。这些倡议是在康德萨区四只狗因有毒诱饵死亡后提出的，Mexico News Daily报道。

对投毒的处罚

工党议员戴安娜·巴拉甘提交了一项提案，明确将投毒界定为虐待动物案件中的加重情节。根据她的法案，导致动物受伤的投毒行为最高可判处五年监禁。如果动物死亡，刑期将为三年至九年。

该法案提议将这些规定适用于有毒物质、受污染的食物以及其他化学或生物制剂。巴拉甘表示，现行立法存在漏洞，因为其并未单独界定投毒。她还指出，公园、花园和人行道上的有毒诱饵会对儿童和路人构成危险。

其他立法倡议

公民运动党议员路易莎·费尔南达·莱德斯马·阿尔皮萨尔提议，对于投放多个有毒诱饵或重复实施袭击的行为，将监禁刑期和罚款最高增加三分之二。她的倡议还规定，可以在被定罪者获释后暂时禁止其购买、领养或照料动物。建议将此类限制记入因虐待动物而被定罪者的登记册。

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制度革命党议员塔尼娅·纳内特·拉里奥斯·佩雷斯提出的另一项提案规定，使用毒药、有害化学品、隐藏的尖锐物品或掺有异物的诱饵杀害动物，或危及动物生命或健康的，可判处四年至八年监禁。所有法案均已提交委员会审议。

有毒诱饵案件

对58岁的萨尔瓦多“N”一案的调查仍在进行中。检方称，10月26日至28日，他在西班牙公园及邻近街道留下了肉块和香肠，其中藏有灭多威药片——一种高毒性杀虫剂。据检方称，已收到动物主人提出的七起投诉：四只狗死亡，另有三只正在接受治疗。

该男子于10月30日在公园附近被拘留，次日被指控虐待动物。法院决定在调查期间继续羁押他，调查人员获准用两个月完成调查。萨尔瓦多“N”尚未被认定有罪。调查人员还在核实他的说法，即他据称是因一只狗袭击其儿子而采取行动。

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