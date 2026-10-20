墨西哥墨西哥城国立人类学博物馆正在举办一场展览，展出墨西哥工匠与来自叙利亚、黎巴嫩、伊朗和印度的设计师合作创作的作品。该展览展示了由 Design Doha 在卡塔尔与墨西哥文化交流框架内举办的 Crafting Design Futures 驻留项目成果，Mexico News Daily报道。

驻留期间，米却肯州、哈利斯科州和墨西哥城的家族工艺作坊接待了来自中东和南亚的设计师。参与者探讨了传承下来的工艺知识如何影响当代设计。

陶瓷与传统雕刻

在瓜达拉哈拉，任职于卡塔尔的伊朗设计师 Yasamin Shaikhi 与 Estudio Guerrero 工作室共同创作了陶瓷器皿 Shared Traces。该作品的灵感来自安达卢斯的纳斯里德陶瓷，并饰有一顶由手工锻造金属花瓣构成的冠饰，花瓣在釉面上反射光线。

在索奇米尔科，叙利亚设计师 Kenan Alkuwatli 与以 pepita 技法——一种由点组成的纹饰——闻名的工匠 José Cruz 合作。为创作 MANUS0X，作者以数字方式重新诠释了大马士革倭马亚清真寺中一个有数千年历史的植物纹样，将其分割为数千个碎片，并融入传统的墨西哥 pepita 技法。

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铜与自然主题

在乌鲁阿潘市，黎巴嫩设计师 Shireen Sbaity 与陶艺家 Norberto 和 Rosi 共同创作了雕塑 Raíz de Vida。该作品将设计师的具象风格与墨西哥工匠作品中常见的动物、面孔和自然元素的彩色描绘结合在一起。

另一个项目在以手工锻造铜器传统闻名的圣克拉拉-德尔科布雷完成。英印设计师 Armaan Bansal 与工匠 Alan Pureco 制作了作品 Despierto a estas horas，铜器上带有让光线穿过的小孔。作者表示，这件作品指向墨西哥建筑的发展。

展览将在博物馆的 Media Luna 空间持续至11月1日，免费入场。这些项目是卡塔尔 Years of Culture 倡议的一部分，该倡议在2026年致力于墨西哥和加拿大。

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