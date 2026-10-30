在墨西哥墨西哥城，警方拘留了一名58岁男子，调查人员正在核查其是否可能与在西班牙公园附近留下有毒肉类有关。四只狗因食用这些肉而死亡。据Mexico News Daily报道，墨西哥城检察院强调，仍在确认被拘留者是否与动物死亡有关。

公园附近的拘留

执法人员将这名男子称为萨尔瓦多“N”。他于周五约6时20分在阿特利斯科街和胡安·埃斯库蒂亚街交叉口被拦下，距离公园约一个街区。检察院称，他与社交媒体上传播的一张图像中的人物相似。

执法人员表示，该男子对警察态度激烈，因此因抗拒执法被拘留并移交检察官。调查人员正在分析视频记录并询问民众，以确认其身份并确定他在可能发生狗中毒时身在何处。

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有毒肉类与调查

检察院报告称，有四只狗死亡，并收到其主人提出的三份报案。周二最早发生的动物死亡事件引发了对虐待动物的调查。周三，第四只狗——一只混种犬——在墨西哥公园附近的一家兽医院接受治疗后死亡，另有两只动物在治疗后出院。

墨西哥城总检察长贝尔塔·阿尔卡尔德·卢汉表示，鉴定发现肉内胶囊中含有灭多威，这是一种高毒性杀虫剂。据《La Jornada》报道，当局缴获了14块疑似有毒肉类：周二在西班牙公园缴获4块，次日在公园及邻近街道缴获9块，周四又在附近缴获1块。

根据警方的初步说法，这些有毒香肠块可能是为报复数日前一只狗袭击被拘留者亲属而留下的。但当局尚未确定这一动机。夸乌特莫克区区长阿莱桑德拉·罗霍·德拉维加呼吁西班牙公园和墨西哥公园的访客，不要让宠物从地上捡食食物，并向调查人员提供他们所知的信息。

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