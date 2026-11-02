在墨西哥城市乌鲁阿潘，约2500人参加了为正义与和平举行的游行，以纪念市长卡洛斯·曼索遇害一周年。据《墨西哥每日新闻》报道，游行由他的伴侣、现任市长格雷西亚·基罗斯带领。

参与者从拉萨罗·卡德纳斯将军纪念碑出发，前往莫雷洛斯广场。2025年11月1日，曼索在亡灵节活动期间于此遭枪杀。

为市长设立的雕像

游行结束时，一座纪念遇害市长的雕像在乌鲁阿潘中央广场揭幕。基罗斯在曼索遇害数日后接任市长，她身穿印有曼索肖像的T恤。部分游行参与者戴着与曼索所戴相似的宽边帽。

呼吁进行独立调查

基罗斯呼吁墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆确保对这起谋杀案进行彻底、独立且透明的调查。她表示，应调查所有涉案人员，不论其政治、经济或其他影响力如何。

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她说，她并不寻求报复，也不要求在没有证据的情况下给人定罪，但要求追究犯罪责任人的责任。基罗斯还强调，仅仅发生逮捕并不意味着已为死者家属恢复公正。

已有超过30人因曼索遇害案被捕，其中包括他的7名保镖。据该媒体报道，这起谋杀案可能由拉蒙·安赫尔·阿尔瓦雷斯·阿亚拉策划，此人名为R1，被称为一个与哈利斯科新一代贩毒集团有关联的犯罪组织分支的疑似头目。

枪手是一名17岁少年，他在被拘留后死于一名市政警察之手。基罗斯还在社交媒体发文表示，不能将暴力、市长遇害，以及儿童可能在米却肯州失踪的恐惧视为常态。

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