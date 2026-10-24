在墨西哥，58.1%的18岁及以上人群认为居住在自己所在的城市不安全。据《Mexico News Daily》报道，这是自国家统计与地理研究所（INEGI）于2013年9月开始进行此类测量以来的最低水平。

INEGI于2026年9月开展的调查覆盖了该国全部32个州91座城市约2.8万户家庭。调查人员询问了居住在指定城市区域私人住所内的常住居民，了解其社区面临的问题，以及他们在城市和公共场所的安全感。

城市及公共场所的安全

安全部长奥马尔·加西亚·哈富奇表示，与2025年9月相比，91座城市中有28座的居民认为安全状况明显改善。据他介绍，调查参与者还表示，他们在社区中目睹或听说的抢劫和枪击事件有所减少。

与此同时，研究结果反映的是公民对安全的感受，而非已发生犯罪的数量。占比最高的受访者——68.7%——在街头自动取款机附近感到不安全。另有61.8%表示在街道上没有安全感，61.1%表示在公共交通工具上没有安全感，55.3%表示在公路上没有安全感。

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指标最高和最低的城市

认为自己所在城市不安全的居民比例最高的是伊拉普阿托，为90.5%。其后是奇尔潘辛戈-德洛斯布拉沃，为86.9%，以及马萨特兰，为85.8%。

最低指标出现在圣佩德罗加尔萨加西亚，为5.8%。在墨西哥城的贝尼托·华雷斯区，这一比例为13.8%；在圣尼古拉斯-德洛斯加尔萨和彼德拉斯内格拉斯则均为14.3%。

与6月相比，认为居住在城市不安全的受访者比例在部分地区上升：埃莫西约从43.2%升至53.2%，拉萨罗·卡德纳斯从33%升至42.3%，维多利亚城从47.5%升至56.5%。季度降幅最明显的地区为圣弗朗西斯科-德坎佩切、特拉尔内潘特拉-德巴斯和奥夫雷贡城。

除安全问题外，83.1%的受访者认为街道和大道上的坑洼是重大问题。61.2%的受访者抱怨饮用水供应系统中断和泄漏，57%提到雨水排水口堵塞。

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