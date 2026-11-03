墨西哥自11月3日起限制公立和私立小学及中学使用手机和电子平板电脑。新规定适用于上课期间和课间休息时间，Mexico News Daily报道。

新规定的目的

墨西哥教育部以“关掉屏幕，打开想象力”为口号宣布了这些变化。该决定基于国家教育主管部门委员会的一项决议，该委员会于9月18日决定规范学校内手机和平板电脑的使用。

教育部长马里奥·德尔加多·卡里略表示，这些限制旨在增强学生的专注力、学校内的社会互动以及对技术的负责任使用。他说：“我们希望校园里重现交流、走廊里的交谈，以及课堂中产生的专注和友谊。”

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高中阶段的规定

对于完全中等教育机构，每所学校将自行确定设备使用规则。这些规则必须与教育共同体协商一致，并考虑学生需求和当地背景。

新指南是在与专家、教育工作者和家长协商后制定的。德尔加多表示，在接受调查的56.5万名教育工作者中，81%支持引入规则，以确保设备能够安全地用于教育目的。墨西哥全部32个行政单位的教育主管部门代表同意实施这些措施。

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