据阿纳多卢通讯社援引墨西哥联邦民用航空局的消息报道，一架Cessna 210轻型飞机在墨西哥中部伊达尔戈州帕丘卡市坠毁，机上两人死亡。

起飞一分钟后坠毁

这架由Grupo Aeroespacial Avspace公司运营的飞机于当地时间9时30分从帕丘卡国家机场起飞，目的地为莫雷洛斯州的库埃纳瓦卡国际机场。

民航机构称，这架塞斯纳飞机在初始爬升阶段坠毁，发生在起飞一分钟后。当时飞机距离21号跑道起点约500米。

初步查明，飞机坠落在帕丘卡文塔普列塔地区的特松特莱大道上，位于机场边界外、跑道附近的城市区域。

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调查仍在进行

帕丘卡机场指挥部门的人员已抵达坠机现场，以开展必要程序并协调相关部门的行动。联邦民用航空局已就坠机情况启动行政调查。

遇难者姓名及其在机上的角色尚未公布。该机构也未通报可能存在的技术故障、天气状况或其他事故因素，以及地面可能出现的人员伤亡或损失。关于坠机原因尚无初步结论。

Cessna 210是一种用于私人飞行和通用航空的单引擎飞机。

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