在墨西哥马塔莫罗斯，警察从直升机上向一辆载有一家人的皮卡车开火。在一次打击毒品贩运行动中，出生于美国的7岁女孩阿兰萨死亡。据CBS新闻报道，消息援引了塔毛利帕斯州检察院的说法。

检察院表示，这名女孩因警方枪击头部受伤。马塔莫罗斯位于与美国得克萨斯州布朗斯维尔接壤的边境地区。

母亲的证词

死者的母亲告诉墨西哥媒体，她当时与丈夫和五个孩子乘坐皮卡车，随后发现一架警用直升机正在跟踪他们的车辆。她说，家人停车后，她的丈夫下车告诉执法人员，车内有带着孩子的平民。尽管如此，车辆仍遭到开火射击。

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枪击事件调查

塔毛利帕斯州总检察长赫苏斯·戈韦亚对Milenio电视台表示，执法人员是在应对来自地面的袭击；据他所说，他们在道路封锁期间遭到了这一袭击。开火的警察没有被拘留，但戈韦亚表示调查已取得重大进展。

10月29日，警方在马塔莫罗斯逮捕了一名当地犯罪人物，随后武装人员在该市设置了一系列道路封锁。据KABB-TV报道，被捕者为阿尔弗雷多·卡德纳斯·罗德里格斯，别名阿克塞尔，被称为海湾卡特尔旗下Ciclones团伙的一名疑似高级成员。墨西哥安全部长奥马尔·加西亚·哈尔富什表示，罗德里格斯与谋杀、绑架、敲诈勒索，以及向美国走私毒品、武器和人员有关。行动结束后，美国驻马塔莫罗斯领事馆命令其工作人员留在避难处。

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