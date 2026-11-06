埃德加·阿龙·巴斯克斯·阿尔瓦拉多在墨西哥州瑙卡尔潘-德华雷斯市的一次联邦部队行动中死亡。他的别名为“El General”和“El Lic”。墨西哥当局认为他是犯罪团伙Cartel Nuevo Imperio的疑似创始人。

据《The Rio Times》报道，此次行动发生于2026年11月5日。根据墨西哥安全内阁的消息，联邦机构人员在一次与执行逮捕令有关的行动中遭到枪击。巴斯克斯·阿尔瓦拉多在交火中死亡。

联邦机构参与行动

墨西哥安全部、海军、总检察长办公室调查部门以及国家情报中心的代表参与了此次行动。安全部长奥马尔·加西亚·哈尔富什在X平台的一则帖子中确认了巴斯克斯·阿尔瓦拉多的死亡。

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行动期间还有另一人死亡，当局未披露其身份。未有关于逮捕或物品缴获的报告。加西亚·哈尔富什表示，调查将继续确认并追查该团伙的其他成员。

调查与美国制裁

据墨西哥当局称，巴斯克斯·阿尔瓦拉多于2017年与奥斯卡·安东尼奥·加西亚·阿尔瓦拉多共同创立了Cartel Nuevo Imperio，后者别名“El 300”，目前正在服刑。调查人员将巴斯克斯·阿尔瓦拉多视为谋杀米尔顿·莫拉莱斯·菲格罗亚的疑似指使者。莫拉莱斯·菲格罗亚是墨西哥城警察特别行动部门的协调员，于2024年7月遭枪杀。

据当局称，他还因绑架、敲诈、谋杀、非法侵占土地、洗钱、燃油盗窃以及向美国和加拿大贩运毒品等案件而受到调查。2025年11月，美国财政部外国资产控制办公室对其实施制裁。加西亚·哈尔富什指出，美国机构指控巴斯克斯·阿尔瓦拉多为加拿大前奥运单板滑雪运动员瑞安·詹姆斯·韦丁提供保护；韦丁在美国因可卡因贩运案被起诉。

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