墨西哥军方在锡那罗亚州逮捕了法乌斯托·伊西德罗·梅萨·弗洛雷斯，此人又名“埃尔·查波·伊西德罗”，位列FBI十大在逃通缉犯之中。这次行动于周五晚间在瓜萨韦市进行。另有两名其团伙的涉嫌头目与他一同被捕，《卫报》报道。

瓜萨韦行动

据墨西哥国防部消息，精锐军事部队参与了此次行动，并得到美国情报部门协助。该部门表示，执法人员秘密抵达指定区域，但遭到枪击和使用爆炸物的袭击。

随后，军方进入一栋房屋并逮捕了这三名男子。他们被军机撤离至墨西哥城，移交给检察官。枪战期间，城市陷入恐慌：视频和照片显示，在Kuroda Park体育场举行的一场棒球比赛期间，平民躲避枪击逃离，另有被烧毁的车辆。

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指控与追捕

梅萨·弗洛雷斯已被追捕超过10年。自2017年起，美国国务院一直悬赏最高500万美元，以获取能够直接导致其被捕或定罪的信息。

FBI海报称，梅萨·弗洛雷斯的组织涉嫌从事海洛因、甲基苯丙胺、可卡因、芬太尼和大麻的储存、分销及向美国走私活动。墨西哥国防部还表示，他涉嫌是Beltrán Leyva犯罪组织的头目，该组织与Mayos团伙结盟，后者是锡那罗亚贩毒集团两个敌对派系之一。

与梅萨·弗洛雷斯一同被捕的还有绰号“塞拉芬”的赫尔曼N，此人被称为其涉嫌副手；以及何塞N，此人被认为是Beltrán Leyva团伙涉嫌财务操盘人。在美国，梅萨·弗洛雷斯面临多项与贩毒、使用和持有枪支有关的犯罪指控；在墨西哥，他因有组织犯罪和危害公众健康罪被通缉。

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