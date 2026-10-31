79名候选人角逐马六甲州议会席位——Channel NewsAsia

马来西亚马六甲州定于11月14日举行州立法议会选举，相关竞选活动已正式启动。据Channel NewsAsia报道并援引选举委员会消息，共有79名候选人将角逐全部28个席位。

候选人分布

11个选区将由两名候选人竞争，另外11个选区将有三名候选人参选。六个选区各有四名候选人登记参选。

由总理安瓦尔·易卜拉欣领导的希望联盟已在24个选区提名候选人。前政府首脑慕尤丁·亚辛所属的土著团结党，即Bersatu，将在七个选区参加选举。

作为希望联盟在联邦团结政府中合作伙伴的国民阵线，正与国民联盟合作在23个选区提名候选人。后者将在五个选区参选。马来西亚华人公会经谈判后获得另外两个选区提名候选人，分别为班达希里和哥打拉沙马那。

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非正式合作的迹象

希望联盟没有在四个选区——伦杜、双溪乌浪、班底昆罗和本邦——提名候选人，土著团结党的代表将在这些选区参选。接受Channel NewsAsia采访的分析人士认为，这显示两股政治力量之间存在非正式合作，尽管双方尚未宣布正式的选举协议。

土著团结党主席慕尤丁·亚辛此前表示，在关键议会表决中支持安瓦尔·易卜拉欣政府的协议，并不意味着建立选举联盟。与此同时，分析人士认为，马六甲的投票可能显示，土著团结党能否帮助希望联盟在下一次大选前赢得马来选民的支持；下一次大选必须在2028年2月前举行。

在为期14天的竞选期结束后，近69万名登记选民将可投票。79名候选人中，65人为男性、14人为女性；最年轻的参选者24岁，最年长者66岁。在2021年选举中，国民阵线赢得28个席位中的21席，希望联盟赢得5席，国民联盟赢得2席。

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