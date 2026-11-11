在澳大利亚，老年护理机构网络Arcare在墨尔本郊区梅德斯通的一家中心附近发生枪击事件后，加强了维多利亚州及其其他设施的安全措施。位于汉普斯特德路的该机构大楼仍由警方守卫。

枪击发生地点

上周五凌晨4时30分前不久，警方接到报警前往Arcare Aged Care。执法部门称，两名身穿黑衣的男子从一辆白色SUV中下车，随后响起约10声枪响。一颗子弹击中建筑物，两人随后驾车离开现场。据澳大利亚广播公司新闻报道，没有人身体受伤。

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加强巡逻与调查

Arcare在致住户及其家属的信中表示，公司正与维多利亚州警方合作，并加强了对住户、访客和员工福祉的支持。该公司在维多利亚州、新南威尔士州、昆士兰州、南澳大利亚州和澳大利亚首都领地运营着60多家护理机构。

维多利亚州警方证实，Phoenix行动的警员正在与该事件有关的地区巡逻。该行动旨在打击与有组织犯罪团伙有关的纵火和敲诈勒索。维多利亚州政府部长安东尼·卡拜恩斯表示，已采取适当措施保障住户安全，卫生部门代表正在为这些机构提供支持。调查还在核查这起枪击事件是否与其他事件存在可能的关联。

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