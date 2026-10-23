澳大利亚墨尔本警方在该市东部郊区查获两家非法赌场后，逮捕了29人。此次行动是对涉嫌制造毒品进行更广泛调查的一部分，澳大利亚广播公司新闻报道。

侦探在卡内基、博士山、巴尔温北和南墨尔本地区进行搜查时，查获60万澳元现金、7公斤甲基苯丙胺、5公斤氯胺酮、非法烟草和电子烟。警方还发现了枪支、砍刀、剑、匕首以及制毒设备。

调查初期的逮捕行动

7月，在调查初期，警方在墨尔本北部的邦多拉逮捕了9人。调查人员认为，他们与一个犯罪集团有关联。其中包括两名马来西亚公民、一名中国公民和一名来自泰国的女性。

其中4人被起诉，罪名包括非法贩运甲基苯丙胺、持有违禁武器、使用伪造文件以及处置涉嫌犯罪所得的财产。4人均仍被羁押。警方预计将就毒品犯罪案件向另外5名被拘留者送达传票。

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两家涉嫌非法赌场

8月，侦探在卡内基发现一家涉嫌非法赌场，内设数个赌博房间。据警方称，当时有15人在那里赌博，其中包括该场所的两名员工。所有人均被讯问后获释；警方预计将向他们送达传票，指控他们涉嫌明知故犯地处置犯罪所得，以及身处用于未经授权赌博的场所。

10月20日，执法人员搜查了博士山的一处场所，发现第二家非法赌场。两名涉嫌经营者当场被拘留。其中一人为43岁的中国公民，在被起诉后仍被羁押。警方计划向另一名来自巴尔温北的49岁男子就类似指控送达传票。

在博士山和巴尔温北进行的其他搜查中，警方还发现现金、记录大额赌博活动的手写记录、赌场筹码、4支枪支、其他武器、烟草以及制毒设备。

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