澳大利亚确认了1965年在墨尔本郊区拍摄的一段业余8毫米胶片中一家人的身份。该录像的持有人、英国电视导演卡伦·沃尔什在其父亲阿瑟·豪斯的旧电影胶片中发现了这段影像，并向广播听众求助。

据ABC News报道，阿瑟·豪斯于1965年访问澳大利亚，当时正考虑与家人搬往那里。他后来返回英国，带回了墨尔本、悉尼和珀斯的影像。其中有一段在砖房旁拍摄的陌生家庭短片：孩子们在车道上玩耍，成年人和一名老妇人站在一旁。

通过广播寻找

沃尔什不知道父亲究竟拍到了谁，但决定不丢弃这段片段，并致信广播电台774 ABC Melbourne。晨间节目的主持人传播了这则求助信息，并引导听众观看网上视频。社交媒体用户注意到了房屋的独特外观和绿条纹车库门。

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维多利亚州大众汽车俱乐部历史学家克里斯·斯凯恩认出，画面中是一辆绿色Kombi厢式车，配有标准的分体式挡风玻璃，于1962年在克莱顿生产。该车辆的车牌也可能成为线索，但道路服务机构VicRoads因隐私规定无法提供车主信息。

同一家族的三代人

悉尼医学生扎克·德·布克认出了这段录像，他的母亲从社交媒体上将视频发给了他。他立即辨认出五个人。ABC确认，视频中是他的家族三代人，他们在20世纪60年代住在米彻姆郊区。

被认出的人员包括扎克的祖母凯瑟琳·霍兰、他的堂叔祖父、曾祖父和曾祖母，以及高曾祖母。德·布克的曾祖母多萝西·维纳是帕拉瓦人，10年前去世；今年她本应满101岁。凯瑟琳·霍兰既不记得拍摄过程，也不记得阿瑟·豪斯，但借助这段录像，她首次在动态影像中看到了已故的父母和祖母。

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