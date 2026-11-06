白宫网络发现28项代理服务活动——The Verge

Layer3 Intel和Synthient公司的研究人员发现，白宫网络中存在住宅代理活动。据The Verge报道，这可能让外部人员只需花几美元就能租用对总统网络IP地址的访问权限。

28项代理服务的活动

Layer3 Intel发现，从10月5日至11月3日，28项住宅代理服务将来自白宫网络的流量向外转发。根据该公司的观察，这类活动通常发生在美国东部时间17:00至午夜之间。

Layer3 Intel认为，这一时间模式更像是某个经常在晚间使用白宫网络的人的设备，而不是公共访客Wi-Fi网络。该公司推测，该设备上可能安装了代理SDK。

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住宅代理如何运作

住宅代理可以让人租用家庭网络IP地址的访问权限，并通过该地址转发互联网流量，从而隐藏流量的真实来源。一些应用程序和浏览器扩展程序包含第三方软件开发工具包，这些工具包可以在用户设备上创建代理节点——无论用户是否知情。第三方服务随后可以出售对此类节点的访问权限。

网络安全公司Spur指出，住宅代理可被合法用于广告验证和质量测试。与此同时，恶意行为者可能利用它们绕过地理限制和安全过滤器。据该媒体报道，黑客曾使用此类代理进行包括创建僵尸网络和接管账户在内的活动。

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