缅甸三天内发生三起袭击，约60人死亡。11月28日星期六，两次空袭造成约30人死亡；缅甸民族团结政府（NUG）表示，另有29人在星期四该国中部的一次袭击中死亡，Channel NewsAsia报道。

婚礼举办地遭袭

星期六的一次空袭发生在缅甸东北部莫拜地区，两名境内流离失所者当时正在筹备婚礼。目击者称约有20人死亡。一家救援组织负责人表示，21人死亡，其中包括5名儿童，另有40多人受伤。

一名目击者表示，第一次爆炸后，他抵达现场，看到17具遗体和许多伤者。一家帮助流离失所者的组织负责人也称，救援人员抵达后，第二枚弹药被投下。缅甸军方未就这三起袭击发表评论。

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若开邦和马圭地区的袭击

星期六的另一次空袭击中了西部若开邦妙乌镇的一处市场。当地一家殡葬组织负责人赫拉貌乌报告称有9人死亡。一名当地居民说，他17岁的女儿在他将她从废墟中救出后死亡。

NUG称，星期四，马圭地区有20名平民死亡，其中包括妇女和儿童，另有9名人民防卫军战士死亡。根据NUG和马圭联邦单位临时政府的声明，袭击中使用了4枚重500磅的航空炸弹、12枚炮弹和7架自杀式无人机。袭击集中在一所学校和一座寺院。一名学校教师称，在家长听到飞机声后聚集起来接孩子的地方，一枚炸弹落下。

自2021年军事政变推翻昂山素季的民选政府以来，缅甸的武装冲突一直持续。监测组织ACLED的数据显示，各方之间的战斗已造成超过10万人死亡。

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