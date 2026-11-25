洛克菲勒大学的研究人员发现，免疫球蛋白A抗体，即IgA，有助于抑制小鼠结肠肿瘤的形成。与IgA水平正常的小鼠相比，不产生IgA的动物发生的结直肠肿瘤数量超过两倍，ScienceDaily报道。

IgA如何影响肠道细胞

IgA是消化道中最常见的抗体之一。它与肠道细菌及上皮细胞相互作用；上皮细胞是肠道内壁，并会不断更新。科学家发现，在缺乏IgA的情况下，甚至在可见肿瘤出现之前，这些细胞中与细胞分裂相关基因的活性就发生了变化。

研究人员确定了上皮细胞表面DMBT1受体的作用。在肠道细菌存在时，该受体会触发促进黏膜更新的信号。与此同时，IgA与DMBT1结合，并抑制细胞过度增殖。没有这种抗体时，这一控制机制会减弱，因此细胞可能分裂得过快。

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施用抗体的结果

研究团队测试了是否能够弥补IgA的缺乏。研究人员向不产生这种抗体的小鼠口服给予IgA。此后，这些动物对结肠肿瘤发展的易感性增加现象消失了。

这项发表在《自然》杂志上的研究的作者指出，所发现的机制有可能成为未来预防结直肠癌策略的基础，尤其是在切除息肉后。同时，实验是在小鼠身上进行的，并不能证明IgA制剂或益生菌能够预防人类癌症。科学家还推测，某些肠道细菌可能有助于与IgA相关的保护机制，但这种方法目前仍具有推测性。

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