美国佛蒙特大学的研究人员在一项小鼠研究中发现，由遗传因素决定的伽马疱疹病毒控制差异与T细胞进入大脑有关。这些结果或可为解释为何只有部分感染爱泼斯坦－巴尔病毒的人会患上多发性硬化症提供线索，News-Medical报道。

不同小鼠品系之间的差异

由免疫学家德米特里·克列缅佐夫领导的团队使用了遗传多样性不同的小鼠品系。在免疫系统较难控制慢性伽马疱疹病毒感染的动物中，针对该病毒的特异性T细胞会在大脑中积累。这发生在自身免疫性疾病出现之前。

对病毒控制较好的小鼠几乎没有出现T细胞浸润大脑的情况。作者认为，对病毒复制较弱的控制可能会促使T细胞出现在大脑中，而这些细胞随后能够被激活并引发类似多发性硬化症的疾病。

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与爱泼斯坦－巴尔病毒的可能关联

多发性硬化症是一种慢性自身免疫性疾病，免疫系统会攻击髓鞘，即神经组织的保护层。髓鞘受损可能扰乱神经信号传递，并导致运动、平衡和视力问题。

该研究涉及小鼠中的一种伽马疱疹病毒，类似于人类的爱泼斯坦－巴尔病毒。文中指出，超过90%的人在一生中会获得爱泼斯坦－巴尔病毒检测阳性结果，但只有其中一小部分人会患上多发性硬化症。科学家认为，遗传特征和免疫反应可能会影响这一差异。

克列缅佐夫团队计划确定与遗传性抗感染能力相关的基因和免疫机制。这些结果可能为未来涉及人类的研究提供指引。该研究发表在《美国国家科学院院刊》上。

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