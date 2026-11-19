塔夫茨大学医学院的科学家在一项小鼠研究中发现，由伯氏疏螺旋体（Borrelia burgdorferi）引起的感染——该细菌会导致莱姆病——可能会在免疫系统中留下长期变化。据News-Medical报道，这些变化在骨髓中被发现，许多免疫系统细胞在此产生。

骨髓中的表观遗传变化

研究人员使用小鼠模型，并分析了感染后的骨髓细胞，其中包括随后接受抗生素治疗的动物。感染引发了特征性的表观遗传变化——能够影响哪些基因被激活或关闭的化学修饰。研究结果发表于《iScience》期刊。

这些变化在巨噬细胞中最为明显。巨噬细胞是最先对感染作出反应的免疫细胞之一。巨噬细胞能够识别潜在威胁、吞噬微生物，并释放招募其他免疫细胞的化学信号。在此前暴露于伯氏疏螺旋体的小鼠中形成的巨噬细胞里，感染后至少15周观察到与炎症反应相关基因的表达受到抑制。

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抗生素治疗后也观察到了变化

在接受抗生素治疗的小鼠中，也发现了改变的免疫反应。作者认为，这表明其中一部分变化可能在感染早期形成，并不需要细菌性疾病长期或持续存在。

同时，这些结果并不能证明类似变化会发生在莱姆病患者身上，也不能证明正是这些变化导致了长期症状。接下来，科学家计划研究人类感染后血液免疫细胞中的表观遗传标记。为此，他们将分析一项多中心研究参与者的样本；这些参与者在确诊后被随访长达15个月。

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