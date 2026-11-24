患有中度慢性锌缺乏的小鼠，其小肠和大肠及其微生物组出现了不同变化。据News-Medical报道，该研究由康奈尔大学科学家开展。实验期间，这些动物始终保持临床健康，因此研究团队考察的是早期适应，而非严重锌缺乏造成的后果。

肠道不同部位的不同反应

科学家追踪了放射性锌在小鼠体内的分布，分析了肠道组织中的基因活性，并研究了肠道不同部位的微生物群落。在低锌水平下，小肠和大肠中与干扰素相关的免疫活性均增强，这表明机体的抗病毒和炎症防御反应增强。

在小肠中，与细胞吸收表面相关的基因活性下降，同时与专门免疫细胞相关的抗微生物防御增强。该部位的微生物组多样性也有所下降。

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大肠的变化

在大肠中，总体微生物多样性得以保持，但细菌组成发生了变化。以聚糖为食的物种比例增加，聚糖是肠道结构成分中的复杂糖类。其中提到了艰难梭菌（Clostridioides difficile），它可利用此类微生物活动产生的副产物。

大肠中形成细胞外基质所必需的基因活性也降低了，细胞外基质是组织的结构支架。研究作者、营养科学部门副教授托卢奈·贝克尔·艾德米尔指出，结果显示的是锌缺乏与发现的变化之间的关联，而非因果关系。

该文章于11月20日发表在《Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology》期刊上。研究人员认为，这项工作或有助于解释锌补充剂在肥胖、2型糖尿病和炎症性肠病试验中结果不一致的原因。

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