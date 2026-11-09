英格兰城市空气污染达到最高水平——《卫报》

由于无风多雾的天气在燃放烟花和篝火的周末过后将排放物滞留在近地面，英格兰城市的细颗粒物空气污染水平周一达到“非常高”级别。《卫报》报道。

伦敦和曼彻斯特的指标最差

根据政府监测数据，在截至10:00的24小时内，11个监测点的颗粒物浓度达到10级量表上的最高水平，主要位于伦敦和大曼彻斯特地区。另有27个监测点在首都、英格兰西北部、米德兰兹、约克郡和英格兰东部记录到高污染水平。

最高数值出现在伦敦西部的希灵登地区：PM2.5颗粒物的24小时平均浓度为每立方米129微克。这超过世界卫生组织日均建议值的八倍。曼彻斯特皮卡迪利、维冈、布莱克本、普雷斯顿和罗奇代尔也被列入“非常高”污染类别。

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雾和季节性庆祝活动的影响

清洁空气基金会首席执行官简·伯斯顿指出，监测网络无法准确确定污染源，但她表示，污染极有可能与秋季庆祝活动有关。她提到雾、无风、烟花、篝火和排灯节的共同影响。

全球行动计划运动总监拉里萨·洛克伍德表示，在这一时期，人们使用燃木炉、燃起篝火并燃放烟花，而来自交通和工业的污染物因大雾无法扩散。她呼吁发布高污染预警，以便城市居民暂时不要使用燃木炉。

伦敦市政厅援引伦敦帝国理工学院预报员的消息，发布了11月10日星期二的高空气污染预警。市政厅表示，伦敦的指标从周五到周日急剧上升，并在周一早晨仍维持在较高水平。

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