研究人员在墨西哥尤卡坦半岛古代玛雅城市科巴和什卡奇附近湖泊的底部沉积物中发现了高水平的汞污染。据《塞浦路斯邮报》报道，这种污染与朱砂的广泛使用有关。朱砂是一种主要由硫化汞组成的鲜红色矿物。

对玛雅人而言，朱砂象征着血液、生命和灵魂。它被用作寺庙和壁画的颜料，也用于仪式和葬礼。此前，在包括危地马拉蒂卡尔在内的一些玛雅城市，已记录到与朱砂有关的持续性汞污染。

湖泊沉积物中的污染峰值

这项新研究的作者从科巴和什卡奇附近湖泊下方采集了底部沉积物岩芯。在科巴，汞浓度在约公元250年急剧上升，并在约150年间保持在较高水平——即玛雅文明古典期初期。

在什卡奇，科学家记录了三个污染加剧时期：约在公元125年至200年之间；另一个大致与科巴的时期相同；以及约从公元535年至820年。最后一个时期几乎持续到玛雅古典时代结束。

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这项研究补充了有关玛雅北部低地汞污染的数据，那里此前此类证据较少。在个别样本中，记录到了玛雅时代已知最高的汞浓度之一。

对水生生态系统的影响

研究负责人、奥本大学环境科学教授马特·沃特斯表示，在毒性最强的时期，科巴和什卡奇附近的污染水平数百年来显著超过现代毒理学标准。科学家还在沉积物中追踪到细菌、藻类、蓝细菌、有壳生物和摇蚊幼虫的生物标志物减少或消失。

研究共同作者萨凡娜·伍滕表示，汞沿食物链移动意味着玛雅城市居民可能通过水或食用鱼类接触这种毒素。与此同时，该研究并未确定汞与古典期末玛雅城市衰落之间存在直接联系，但汞中毒可能是环境压力的一个额外因素。

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