在肯尼亚蒙巴萨，县议会与州长阿卜杜勒斯瓦马德·纳西尔的政府之间因预算中列入的发展项目实施延误而出现分歧。当地议员表示，他们正面临居民日益增加的压力，居民要求就未兑现的承诺和支出优先事项作出解释，Nation Kenya报道。

议会副议长法迪利·马卡拉尼呼吁议员与县行政部门加强合作，以确保预算批准的项目得到实施。他表示，如果资金没有转化为居民可切实感受到的成果，议会不应只是通过预算。

居民和议员的诉求

在就2026年财政法案和2027—2028财政年度年度发展计划举行的公开讨论期间，居民提出了税收、医疗服务质量、垃圾清运、奖学金和未完成项目等问题。

米金达尼选区议员杰克逊·马迪亚洛批评县政府至今未设立选区发展基金。据他称，州长四年前曾承诺设立该基金。马迪亚洛还表示，他将提出建议，把学院和大学学生纳入县奖学金计划。

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基绍尼、尼亚利、琼武、利科尼及其他地区的居民尤其抱怨问责不足、垃圾堆积、医疗机构可能缺少药品、医院人满为患，以及教育援助分配不均。在利科尼，居民还提出了为预期洪水做准备的问题。

预算与议会的责任

财政委员会主席基布瓦纳·斯瓦莱表示，居民的意见将提交议会审议。他承认工资支出水平较高，并指出，他认为将预算的70%分配给经常性支出、30%分配给发展最为合理。

该县估计可用资源为181.04亿先令：126.64亿用于经常性支出，54.40亿用于发展。议会议长阿哈鲁布·哈特里回应称，议员应当运用现有监督机制：向相关委员会提出问题，要求负责部门作出解释，并推动作出相应决定。

纳西尔州长则为其政府的工作辩护，列举了奖学金、医疗机构设备、免费学前教育、为超过1万名学龄前儿童提供餐食、为五岁以下儿童提供免费医疗服务，以及在县医院提供免费分娩服务。

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