在蒙古北部，考古学家发掘了一座近2000年前匈奴帝国精英成员的墓葬。墓中发现了400多件物品，其中包括一只带把手的玻璃杯，研究人员认为它可能是在罗马帝国制造的。据Live Science报道，这是在蒙古发现的所有匈奴墓中规模最大的一座。

九层石结构

这座墓葬在杜尔利格-纳尔斯遗址历经四年发掘。韩国国立中央博物馆、蒙古科学院考古研究所和蒙古国家博物馆参与了这项研究。

墓葬呈近似方形，并有一条长通道。包括通道在内，其总长度约为73米。考古学家记录了九层同心石层，每一层都比前一层小。该结构深约14.5米，形似一座倒置的金字塔。

在该结构的中央部分，研究人员发现了一间内有棺木的木质墓室。其尺寸小于其他匈奴精英墓葬。韩国国立中央博物馆在一份声明中表示，这可能反映了公元1世纪末至2世纪匈奴社会的变化以及匈奴帝国的衰弱。

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来自遥远贸易联系的物品

出土物品包括镶嵌石英的银制马具装饰品，以及一辆漆制马车的车轮。这些物品表明被葬者具有很高的社会地位。

木棺底部还放着15块彼此重叠的扁平玉片。汉代贵族墓葬中通常会放置至少一枚玉璧，但这座匈奴墓出土的玉器形状不规则，并刻有纹饰。研究人员认为，这可能表明对汉代丧葬习俗的借鉴及其自身的重新诠释。

这只带把手的透明玻璃杯的来源仍需通过进一步研究加以确定。考古学家还计划分析棺木中的牙齿和头发，以确定被葬者的染色体性别，以及其与葬于杜尔利格-纳尔斯墓地群其他人之间可能存在的亲属关系。

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