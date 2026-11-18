在莫斯科，侵略国俄罗斯的执法机构已对“马克·扎哈罗夫列恩科姆剧院”院长马克·瓦尔沙韦尔涉嫌大规模诈骗立案。现年87岁的戏剧制作人瓦列里·扬克洛维奇也涉案。Meduza援引《生意人报》报道。

搜查与文件

列恩科姆的一名管理人员向执法部门提交了报案。剧院于11月17日遭到搜查。调查人员还搜查了涉案人员的办公室，并扣押了有关剧院与扬克洛维奇个体企业关系的财务文件。

《生意人报》在戏剧界的一名消息人士称，79岁的瓦尔沙韦尔的全部财产已被扣押，他也被限制出境。目前尚不清楚针对瓦尔沙韦尔和扬克洛维奇的具体指控。

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演出权利

据该报称，扬克洛维奇曾资助列恩科姆的演出，其个体企业拥有剧院几乎所有剧目的权利，其中包括马克·扎哈罗夫的作品。

瓦尔沙韦尔在列恩科姆工作了约40年。在艺术总监马克·扎哈罗夫任职期间，他负责剧院的行政事务。扎哈罗夫于2019年去世。2025年1月，此前领导戏剧艺术与导演中心的弗拉基米尔·潘科夫被任命为剧院艺术总监。同一时期，剧院设立了院长一职，由瓦尔沙韦尔担任。

搜查前不久，《生意人报》援引消息人士报道称，瓦尔沙韦尔可能很快被免职。

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