在莫斯科，俄罗斯这个侵略国，57岁的安东·林克维斯特被羁押。他是军用装备连锁店“第二战线”的创始人兼首席执行官。该案与涉嫌向反腐败基金会捐款有关，Meduza报道。

拘留和指控

最先报道此次拘留的“谨慎，新闻”媒体称，林克维斯特的名字出现在一份关于向该基金会捐款的数据泄露中。据该媒体消息，这名企业家于11月19日被拘留，次日被关押至审前拘留中心。

塔斯社援引法院文件证实了此次拘留。俄罗斯当局根据俄罗斯联邦刑法第282.3条第1款，指控林克维斯特资助极端主义活动。该条款最高可判处八年监禁。

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向GRU部队供货

林克维斯特自1995年以来一直经营“第二战线”连锁店。该连锁店销售军用装备，并在莫斯科拥有三家门店。

据The Insider报道，2016年和2017年，林克维斯特与第92154号军事单位签订了四份国家合同，总金额为223万卢布。该编号对应第322特种用途中心“谢涅日”，这是俄罗斯GRU最封闭的部队之一。The Insider指出，公开数据表明，林克维斯特是该部队按供货量计算的第三大供应商。

俄罗斯当局于2021年将反腐败基金会认定为“极端主义”组织。Meduza称，自那以后，俄罗斯执法机构已就向该基金会捐款至少立案225起刑事案件。此类案件的处罚从高额罚款到监禁不等：其中，生物学家索菲娅·罗森费尔德因两笔各1000卢布的捐款被判处三年半流放地监禁。

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