在莫斯科，在作为侵略国的俄罗斯，联邦青年事务署（又称俄罗斯青年事务署）国务秘书兼副署长丹尼斯·阿希罗夫被拘留。他涉嫌参与与政府合同有关的诈骗，《莫斯科时报》报道，消息援引了三名俄罗斯商业咨询网（RBC）消息人士的话。

价值4050万卢布的合同

据RBC报道，调查人员正在核查两份政府合同，总价值为4050万卢布，约合49.2万美元。俄罗斯青年事务署于2023年和2024年与私立“协同大学”签订了这些合同。

阿希罗夫自2022年7月起担任该机构国务秘书兼副署长。调查人员正在研究他在监督合同履行以及代表俄罗斯青年事务署批准该大学工作方面所发挥的作用。如被判犯有大额诈骗罪，他可能面临最高10年监禁。

大学的立场

“协同大学”证实，调查涉及两份为从事青年工作的员工开发在线培训课程的合同。这些课程旨在预防负面社会现象。

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该大学表示，已在规定期限内全面履行两份合同项下的义务。该校称，工作成果通过了订购方的审查并获验收，履行证明文件由获授权官员签署。该大学还指出，其在有七个组织参与的公开招标中中标，反垄断机构未发现任何违规行为。

RBC和俄罗斯国家媒体报道称，在搜查期间，“协同大学”负责区域发展的副校长米哈伊尔·叶罗费耶夫也被拘留。该大学表示，其员工尚未被提出指控。

俄罗斯青年事务署制定俄罗斯的青年政策，并实施青年项目，包括教育论坛和拨款项目。

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