莫桑比克将于11月17日开始审理反对派政治人士、前总统候选人韦南西奥·蒙德拉内。针对他的五项指控包括公开煽动犯罪、煽动集体不服从以及与2024年10月选举后有关的恐怖主义罪名。据德国之声报道，如被定罪，蒙德拉内可能面临超过20年的监禁。

控辩双方立场

蒙德拉内否认所有指控，并表示自己没有呼吁使用暴力。他称，其公开讲话旨在防止暴力。检方称，他在社交媒体直播中的呼吁与抗议期间的暴力活动之间存在关联。起诉书依据的是他呼吁举行抗议、罢工和公民不服从的讲话。

在2024年10月举行的总统和议会选举中，蒙德拉内在左翼反对党Podemos的支持下参选，但未承认官方结果。执政党Frelimo的丹尼尔·沙波被宣布为获胜者，该党自1975年该国独立以来一直执政。

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抗议与透明度问题

选举后数月，该国持续发生示威、罢工、道路封锁以及与安全部队的冲突。根据公民社会组织的数据，超过400人死亡；另有报道称商店和公共设施遭到抢劫或毁坏。

审阅过起诉书的律师巴尔塔扎尔·法埃尔对煽动恐怖主义指控的依据表示怀疑。他认为，此类指控需要证明蒙德拉内的言论与具体暴力行为之间存在可信的联系，以及他有煽动这些行为的意图。

最高法院还驳回了辩方要求对庭审进行直播的请求。法院解释称，该决定是基于对诉讼参与者安全的风险、可能影响或恐吓证人的可能性，以及确保听证会适当进行的需要。批评人士认为，这一决定限制了审判的透明度。

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