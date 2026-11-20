研究人员在被诊断患有创伤后应激障碍者的大脑中发现了特殊的DNA甲基化模式。据Live Science报道，这些分子标记既不同于没有精神疾病诊断者的指标，也不同于重度抑郁障碍患者中发现的变化。

DNA甲基化属于表观遗传变化：它不会改变遗传密码，但可能影响基因活性。研究人员指出，这些特征可能有助于更好地理解PTSD患者大脑功能的差异。

对302个死后脑部样本的分析

科学家分析了302份在死后捐赠用于研究的脑部样本。样本包括101份被诊断为PTSD者的脑部样本、101份重度抑郁障碍患者的脑部样本，以及100份未被诊断出精神疾病者的脑部样本。研究人员还获得了这些人的医疗记录。

团队研究了大脑的三个区域：前额叶皮层、杏仁体和海马体。前额叶皮层尤其与规划和决策有关，杏仁体是处理情绪的重要中枢，而海马体在记忆和学习中发挥关键作用。

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与抑郁症的差异

与未被诊断出障碍者的大脑相比，PTSD患者不同的DNA甲基化模式在前额叶皮层中尤为明显。相比之下，在重度抑郁障碍中，甲基化差异明显的区域是杏仁体。

在抑郁症中，甲基化变化主要涉及不同脑区中同一组基因。对于PTSD，研究未发现这种一致的模式：所涉及的基因组会因脑区而异。甲基化模式还可能因性别、族裔背景以及一个人经历创伤事件时的年龄而不同。

研究的局限性

这项于11月20日发表在《Cell Reports》期刊上的研究无法确定究竟是什么导致了所发现的差异。目前尚不清楚，它们是PTSD的后果、其发展的风险因素，还是与该障碍相关的其他情况所造成的结果。

作者还没有考虑物质使用可能产生的影响。物质使用既与PTSD相关，也与抑郁症相关，并且同样可能影响DNA甲基化。由于分析的是死后样本，科学家依赖医疗文件，而非直接评估参与者的状况。

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