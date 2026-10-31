孟买演员泰格·施罗夫遭枪击，司机受伤——德国之声

在印度孟买，不明身份者向印度演员泰格·施罗夫开枪，导致其司机受伤。疑似袭击者在一段声称对此次袭击负责的语音信息中表示，他们与被监禁的黑帮分子劳伦斯·比什诺伊的团伙有关联。不过，警方尚未证实这一关联，德国之声报道。

针对施罗夫的袭击，是一系列波及印度电影业知名人士事件中的最新一起。印度电影业集中于孟买，被称为宝莱坞。自2022年以来，武装人员曾向演员萨尔曼·汗在孟买的公寓、导演罗希特·谢蒂在孟买的住所，以及女演员迪莎·帕塔尼家族位于印度北部的住所开枪。据德国之声报道，演员兰维尔·辛格据称也曾收到要求支付近110万美元的勒索要求。

袭击也发生在印度境外：喜剧演员卡皮尔·夏尔马拥有的一家位于加拿大萨里市的咖啡馆曾三次遭到枪击。

比什诺伊团伙

33岁的劳伦斯·比什诺伊来自旁遮普邦。记者朱平德尔吉特·辛格称，他曾在昌迪加尔参与学生政治活动，入狱后转向犯罪活动。调查人员认为，比什诺伊利用隐藏的手机和即时通讯应用从监狱中指挥行动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

报道称，比什诺伊的网络在印度北部多个邦以及境外活动。2025年9月，加拿大将比什诺伊团伙列入恐怖组织名单。美国联邦调查局上个月将萨廷德尔吉特·辛格、即戈尔迪·布拉尔，列入十大通缉犯名单，并悬赏最高100万美元，以征集有助于将其逮捕的信息。美国检察官称，布拉尔是比什诺伊组织在北美的疑似负责人。

犯罪猖獗的1990年代的回响

接受德国之声采访的专家指出，当前局势不同于1990年代。当时，孟买犯罪团伙与宝莱坞关系密切，投资电影并向制片人勒索钱财。1997年，T-Series音乐厂牌创始人古尔尚·库马尔遭枪杀；2000年，导演拉凯什·罗尚受伤。

孟买前警察局长D. 西瓦南丹表示，1998年该市有101名商人因未支付勒索款而被杀。与此同时，犯罪新闻记者S. 侯赛因·扎伊迪认为，将当前袭击称为犯罪势力重新控制该市将是夸大其词：与1990年代不同，孟买目前没有多个相互竞争的团伙在活动。

关注我们在