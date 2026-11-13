在印度孟买，宝莱坞明星及其家人在一系列枪击和勒索钱财威胁后，越来越多地寻求保镖服务。正如《黎明报》报道，这些事件加剧了电影业对犯罪团伙影响力可能回归的担忧，这种影响力在20世纪90年代曾十分显著。

演员兼安保公司老板罗尼特·罗伊表示，对私人保护的需求急剧增加。他说，雇用安保人员的不仅是主要演员，也包括他们的家人和孩子。

枪击与勒索

近期事件包括10月针对演员泰格·施罗夫汽车的枪击，以及据称向演员图沙尔·卡普尔索要60万美元。警方根据有组织犯罪法律逮捕了13人，他们与10月的枪击事件有关。

警方称，这起袭击旨在勒索钱财、展示该团伙的影响力并进行恐吓。执法人员还报告称，有人跟踪其他知名人士，并通缉阿尼尔·潘迪特；此人被认为可能是劳伦斯·比什诺伊团伙成员。警方将最近一波暴力事件与该团伙联系起来。

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美国检察官指控身在狱中的比什诺伊从监狱内指挥一个全球犯罪网络。

加强安全措施

演员阿米塔布·巴强近日在孟买住所外，隔着防弹保护结构向粉丝致意。沙鲁克·汗住所附近的安保也在他生日前得到加强。

比什诺伊团伙被认为与针对萨尔曼·汗的威胁有关，原因是有人声称该演员于1998年猎杀了黑羚。印度当局还指控该团伙成员在汗的住所附近开枪，并参与谋杀与电影业关系密切的政治人物巴巴·西迪克。

与此同时，作家兼前调查记者S. 侯赛因·扎伊迪认为，部分罪犯正利用知名黑帮分子的名声制造恐惧。制片人博尼·卡普尔认为，当前这波暴力事件将是短暂的，但强调不能忽视枪击事件。

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