肯尼亚首都内罗毕一栋在建高层建筑于周五下午倒塌。可能有7人被困在废墟下，搜救行动仍在进行中，BBC News报道。

人员在废墟下被搜寻

视频显示，建筑的底层首先坍塌，随后整栋结构倒下，在附近街道上空扬起尘云。初步数据显示，该建筑可能有16层或18层。

倒塌时，数十名建筑工人正在高层作业。画面还显示，建筑外部当时仍被脚手架包围。

肯尼亚内政部官员基普丘姆巴·穆尔科门表示，建筑内的67名建筑工人中有66人成功毫发无伤地撤离。另有一名工人受伤，但伤势不危及生命。

失踪人员可能在建筑底部附近的商店内。官员表示，低层已开设了11家商店。

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有关建筑规范的疑问

救援人员正在内罗毕的东利区开展工作，倒塌建筑的混凝土楼板相互叠压。他们正在切割金属结构，以接近据信被困在废墟下的人员。

据《每日国家报》报道，使用挖掘机清理废墟受到担忧因素的阻碍：这可能会限制被困人员获得空气。因此，救援人员已停止使用这类设备。

肯尼亚国家建筑管理局表示，已确认负责开发的公司，以及该项目的建筑师和结构工程师。同时，该机构未说明建筑工地在倒塌前是否接受过检查。

内罗毕州长萨卡贾·约翰逊对当地媒体表示，该建筑的业主没有获得使用该建筑所需的文件。他呼吁赋予地方当局更广泛的权力，以惩罚不遵守获批规划和安全标准的开发商。

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