内罗毕一栋建筑坍塌，一人获救——The Rio Times

10月23日，肯尼亚内罗毕东利商业区一栋在建建筑坍塌。一人从废墟中被救出并送往医院，搜救行动仍在继续。据The Rio Times报道。

该建筑位于第一大道和第九街。内罗毕郡政府表示，尽管建设尚未完成，其一层已投入使用。内罗毕郡长约翰逊·萨卡贾到访了坍塌现场。

搜救行动

萨卡贾表示，救援人员与一些可能被困在废墟下的人保持联系。挖掘机、风镐和工作犬参与了救援工作。郡级服务部门、肯尼亚国防军、国家灾害行动中心和肯尼亚红十字会均参与了行动。

警方使用催泪瓦斯驱散人群，据报道，该人群妨碍了紧急服务人员进入现场。该郡呼吁居民使用1508和1199热线。

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合规检查

萨卡贾表示，该建筑不符合建筑要求，当局打算对业主采取法律行动。他还表示，该建筑没有使用所需的投入使用证书。同时，据该媒体报道，郡长指出，郡政府已签发施工许可。

郡长称，罚款可能仅为5000肯尼亚先令，即约38美元，起不到足够的威慑作用。坍塌原因将由调查确定。

内罗毕此前发生的坍塌事故

2016年4月，胡鲁马地区一栋建筑坍塌；The Star报道称有51人死亡，而The Standard给出的数字为52名遇难者。2026年1月，南B区另一栋建筑坍塌，两名保安死亡。肯尼亚国家建筑管理局指出，该设施在坍塌时不符合要求。

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