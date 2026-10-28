在肯尼亚内罗毕的东利区，一栋建筑坍塌后仍有20人失踪。救援行动已持续至第四天，失踪者家属在第9街大道的事故现场附近等候，机械设备正在清理废墟。

废墟下的搜救

据Nation Kenya报道，52个家庭在坍塌后报告亲人失踪。内罗毕北部次县专员兼跨部门救援小组负责人西蒙·奥松巴表示，其中32名失踪者后来已与家人团聚。

救援人员正借助技术设备核查其余20人在坍塌发生时是否在现场。奥松巴指出，部分手机信号指向这栋被毁建筑，因此专家不排除仍有人被困在废墟下的可能性。

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救援行动周一曾短暂暂停，但救援人员解决作业期间出现的问题后，于当晚恢复行动。自周五发生坍塌以来，已有6人从废墟中被活着救出；其中2人在事故发生两天后获救。

家属要求加快行动

失踪者亲属批评国家当局和内罗毕郡政府，称其反应迟缓且设备不足。一名失踪者、裁缝罗斯玛丽·切普科埃奇的姐姐说，家人从周六起一直守在坍塌现场。她表示，这名女子最近开始在这栋尚未完工建筑底层的一间已完工商店工作。

中国徐州工程机械集团的代表马继明表示，该公司的设备在废墟下探测到两人，据他称，他们可能还活着。该公司团队于周一晚间抵达现场，使用专业设备协助救援人员。

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