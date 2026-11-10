那不勒斯高端住宅价格门槛一年上涨9%——《财富》

美国高端住宅价格已连续31个月同比下降，但佛罗里达州成为少数例外之一。10月，将全美最昂贵10%房源分隔开的价格门槛为1,197,014美元，比一年前低2.3%，《财富》援引Realtor.com的一项研究报道。

佛罗里达州五个市场位居涨幅前列

在Realtor.com分析的43个都市区中，只有12个地区的高端住宅价格同比上涨至少1%。其中五个位于佛罗里达州：那不勒斯—马可岛、北港—布雷登顿—萨拉索塔、开普科勒尔—迈尔斯堡、迈阿密—劳德代尔堡—西棕榈滩，以及坦帕—圣彼得堡—克利尔沃特。

最大涨幅出现在那不勒斯—马可岛都市区：进入房源价格前10%的门槛上涨9%，约达375万美元。这是全国水平的三倍以上。当地最昂贵房产的出售速度中位数比一年前快27天。在迈阿密—劳德代尔堡—西棕榈滩地区，这一门槛上涨4.1%，至约230万美元。

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供应减少背景下的需求

Realtor.com高级经济学家安东尼·史密斯指出，在大多数价格上涨的佛罗里达州市场，价值100万美元及以上房屋的供应正在减少。即使在全国市场下滑的情况下，更少的可售房源也可能支撑价格。

富裕美国人流入该州也影响了需求。据该刊物数据，2019年至2023年，佛罗里达州从其他州获得的收入净流入为1,370亿美元。南佛罗里达州昂贵庄园的买家包括亚马逊创始人杰夫·贝索斯、Citadel创始人肯·格里芬、Meta首席执行官马克·扎克伯格，以及谷歌联合创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林。

与此同时，在该国一些最大的市场中，高端市场降价速度更快：圣何塞房源价格前10%的门槛下降12.1%，纽约—纽瓦克—泽西市下降11.3%，旧金山下降7.1%。

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